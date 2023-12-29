Чешский полковник разбил надежды Киева на перелом после пересадки лётчиков ВСУ на F-16
Чешский полковник Петраш: ВСУ не получит преимуществ после поставок F-16
Чешский полковник Зденек Петраш объяснил, что ВСУ не получит никаких преимуществ после поставок американских истребителей F-16. Он отметил, что не может точно подтвердить, отправили ли Нидерланды эти самолёты на Украину.
"Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолёты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте", — заявил iROZHLAS офицер.
Ранее Лайф сообщал, что Украина, вероятно, уже получила первые истребители F-16 от западных союзников. Стоит отметить, что официальные лица Киева не подтверждали прибытие F-16 на Украину. О готовности передать эту авиацию ранее заявляли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение F-16 может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК. Кроме того, проблемой для ВСУ является нехватка кадров.
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