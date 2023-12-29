Чешский полковник разбил надежды Киева на перелом после пересадки лётчиков ВСУ на F-16

Чешский полковник Зденек Петраш объяснил, что ВСУ не получит никаких преимуществ после поставок американских истребителей F-16. Он отметил, что не может точно подтвердить, отправили ли Нидерланды эти самолёты на Украину.

"Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолёты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте", — заявил iROZHLAS офицер.