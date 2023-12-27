Обещанные Западом F-16, скорее всего, уже находятся на Украине, пишут СМИ
Newsweek: Обещанные Западом F-16 уже могут находиться на Украине
Украина, вероятно, уже получила первые истребители F-16 от западных союзников. Об этом пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на источник в правительстве США.
"Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине. Источник сказал, что, вероятно, Киев на самом деле получил первые из обещанных истребителей", — говорится в материале.
Позже Newsweek уточнил свою информацию насчёт F-16. По данным журналистов, первая партия этих самолётов поступит на Украину через несколько дней.
Стоит отметить, что официальные лица Киева не подтверждали прибытие F-16 на Украину. О готовности передать эту авиацию ранее заявляли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение F-16 может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК. Кроме того, проблемой для ВСУ является нехватка кадров.
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