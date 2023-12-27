Обещанные Западом F-16, скорее всего, уже находятся на Украине, пишут СМИ

Украина, вероятно, уже получила первые истребители F-16 от западных союзников. Об этом пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на источник в правительстве США.

"Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине. Источник сказал, что, вероятно, Киев на самом деле получил первые из обещанных истребителей", — говорится в материале.