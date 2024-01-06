ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк"

ВС России поразили в Донецкой Народной Республике (ДНР) пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", сообщили в Минобороны РФ. Он находился в районе Красноармейска.

"Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС РФ поражён пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие поразили 127 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 138 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) российские военные уничтожили 565 самолётов, 265 вертолётов, 10 488 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевую машину реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 121 единицу специальной военной автомобильной техники противника.