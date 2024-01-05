Регион

Уведомления отключены

5 января, 11:32

Войска России уничтожили 255 украинских военных, "Бук-М1" и 14 лодок под Херсоном

Минобороны: ВС РФ нанесли поражения живой силе ВСУ на Херсонском направлении

Вооружённые силы Российской Федерации во взаимодействии с артиллерией уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, ВС РФ также уничтожили: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

Ещё одна группа солдат ВСУ добровольно сдалась в плен Армии России
Ещё одна группа солдат ВСУ добровольно сдалась в плен Армии России

Ранее Лайф писал, что российские военные за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Ян Поланин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров