Войска России уничтожили 255 украинских военных, "Бук-М1" и 14 лодок под Херсоном

Вооружённые силы Российской Федерации во взаимодействии с артиллерией уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, ВС РФ также уничтожили: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.