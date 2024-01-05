Войска России уничтожили 255 украинских военных, "Бук-М1" и 14 лодок под Херсоном
Минобороны: ВС РФ нанесли поражения живой силе ВСУ на Херсонском направлении
Вооружённые силы Российской Федерации во взаимодействии с артиллерией уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, ВС РФ также уничтожили: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.
Ранее Лайф писал, что российские военные за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
VK / Минобороны РФ