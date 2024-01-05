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5 января, 11:15

Российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удар по объектам ВСУ

Минобороны: За неделю ВС РФ нанесли 41 групповой удар высокоточным оружием

Российские военные за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В период с 30 декабря по 5 января ВС РФ нанесены 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам", — говорится в сообщении.

Также удары наносились по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, за неделю ВСУ потеряли свыше 1990 военнослужащих на Донецком направлении. За это же время, как отметили в Минобороны, наши бойцы отразили девять атак на этом участке фронта.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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