Российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удар по объектам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В период с 30 декабря по 5 января ВС РФ нанесены 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам", — говорится в сообщении.

Также удары наносились по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в ведомстве.