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5 января, 11:04

Ещё одна группа солдат ВСУ добровольно сдалась в плен Армии России

Минобороны РФ: 13 солдат ВСУ сдались в плен в течение недели

Тринадцать украинских военных сдались в плен Вооружённым силам Российской Федерации в течение недели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В течение недели (с 30 декабря по 5 января) сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе 8 человек на Купянском направлении", — говорится в сообщении.

Москалькова: 75 из 248 военных ВС РФ вернулись из украинского плена без обмена
Москалькова: 75 из 248 военных ВС РФ вернулись из украинского плена без обмена

Ранее Лайф писал, что из украинского плена на родину, в село Мильково на Камчатке, вернули участника специальной военной операции (СВО) Петра Крикунова. Губернатор Камчатского края рассказал, что обмен произошёл 3 января.

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t.me / Zelenskiy / Official

Ян Поланин
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