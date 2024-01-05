Ещё одна группа солдат ВСУ добровольно сдалась в плен Армии России

Тринадцать украинских военных сдались в плен Вооружённым силам Российской Федерации в течение недели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В течение недели (с 30 декабря по 5 января) сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе 8 человек на Купянском направлении", — говорится в сообщении.