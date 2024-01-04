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4 января, 08:28

Губернатор Камчатки рассказал о вызволении земляка из плена ВСУ, где тот провёл целый год

Губернатор Солодов: Участник СВО Пётр Крикунов вернулся на Камчатку из плена ВСУ

Из украинского плена на родину, в село Мильково на Камчатке, вернули участника специальной военной операции (СВО) Петра Крикунова. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Российско-украинский обмен состоялся 3 января и прошёл успешно. Даже не передать, что Пётр пережил и испытал за этот год. Впереди — реабилитация и восстановление. Пётр, с возвращением! Камчатка ждёт!" написал губернатор в телеграм-канале.

Солодов пояснил, что Крикунов проходил службу в составе 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

За неделю 43 украинских военных сдались в плен
За неделю 43 украинских военных сдались в плен

Напомним, 3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Это стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 75 из 248 военнослужащих ВС РФ вернулись на родину без обмена.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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