Губернатор Камчатки рассказал о вызволении земляка из плена ВСУ, где тот провёл целый год

Из украинского плена на родину, в село Мильково на Камчатке, вернули участника специальной военной операции (СВО) Петра Крикунова. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Российско-украинский обмен состоялся 3 января и прошёл успешно. Даже не передать, что Пётр пережил и испытал за этот год. Впереди — реабилитация и восстановление. Пётр, с возвращением! Камчатка ждёт!" — написал губернатор в телеграм-канале.

Солодов пояснил, что Крикунов проходил службу в составе 40-й гвардейской бригады морской пехоты.