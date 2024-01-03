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Регион
Опубликовано 3 января 2024, 16:39
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С подконтрольной Киеву территории возвращены 248 российских военных

МО: С подконтрольной Киеву территории возвращены 248 военнослужащих ВС РФ

По завершении сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны, отметив, что возвращение домой российских военных было бы невозможным без посредничества Объединённых Арабских Эмиратов.

"3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов", рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что всем освобождённым военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. К местам прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны их доставят борта военно-транспортной авиации ВКС РФ.

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Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия приветствует желание Международного комитета Красного Креста (МККК) содействовать обмену пленными с украинской стороной, переговоры на этот счёт уже ведутся. Он напомнил, что офисы МККК функционируют в Донбассе и находятся в контакте с местными властями и сотрудниками Красного Креста России.

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ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO GUERRA

Юрий Лысенко
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