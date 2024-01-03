С подконтрольной Киеву территории возвращены 248 российских военных

По завершении сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны, отметив, что возвращение домой российских военных было бы невозможным без посредничества Объединённых Арабских Эмиратов.

"3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов", — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что всем освобождённым военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. К местам прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны их доставят борта военно-транспортной авиации ВКС РФ.