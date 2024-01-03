С подконтрольной Киеву территории возвращены 248 российских военных
МО: С подконтрольной Киеву территории возвращены 248 военнослужащих ВС РФ
По завершении сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны, отметив, что возвращение домой российских военных было бы невозможным без посредничества Объединённых Арабских Эмиратов.
"3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов", — рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что всем освобождённым военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. К местам прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны их доставят борта военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия приветствует желание Международного комитета Красного Креста (МККК) содействовать обмену пленными с украинской стороной, переговоры на этот счёт уже ведутся. Он напомнил, что офисы МККК функционируют в Донбассе и находятся в контакте с местными властями и сотрудниками Красного Креста России.
ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO GUERRA