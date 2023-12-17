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В МИД России рассказали о посреднике в обмене пленными с Украиной

Замглавы МИД РФ Вершинин допустил обмен пленными с Украиной при содействии МККК

17 декабря, 12:03
<p>Россия не против помощи МККК в вопросах обмена пленными с Украиной. Обложка © ТАСС / Александр Река</p>

Россия не против помощи МККК в вопросах обмена пленными с Украиной. Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия приветствует желание Международного комитета Красного Креста (МККК) содействовать обмену пленными с украинской стороной, переговоры на этот счёт уже ведутся. Так ответил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на вопрос журналистов о том, поднималась ли эта тема на встрече с президентом комитета Мирьяной Сполярич.

"Мы знаем, в чём заключается мандат МККК. Мы видим их усилия быть полезными. Мы ценим эти усилия. Естественно, такие обмены имеют место быть. В том числе есть контакты с помощью МККК", отметил дипломат.

Вершинин напомнил, что офисы МККК функционируют в Донбассе и находятся в контакте с местными властями и сотрудниками Красного Креста России. По его словам, международный комитет также может помочь в решении гуманитарных проблем на территории новых российских регионов.

"Кинули как мяса кусок": Украинский пленный отказался от обмена и захотел остаться в России

"Кинули как мяса кусок": Украинский пленный отказался от обмена и захотел остаться в России

Ранее глава делегации МККК в Москве Борис Мишель заявил, что международный комитет ищет россиян, пропавших на территории Украины. Для этого выстроены связи с российскими властями, правозащитниками и родственниками пропавших.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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