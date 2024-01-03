Москалькова: 75 из 248 военных ВС РФ вернулись из украинского плена без обмена

75 из 248 военнослужащих ВС РФ, которые сегодня вернулись в Россию, были возращены из украинского плена без обмена. Об этом в личном телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Возвращённые из плена на Украине российские военнослужащие. Видео © t.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна

"Благодаря президенту Российской Федерации В.В. Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам сегодня вернулись на родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов", — говорится в публикации.

При этом освобождённые из плена бойцы признались, что рады оказаться на родине. Они также передают привет родственникам и благодарят за помощь президента РФ Владимира Путина и Минобороны страны.