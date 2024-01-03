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Опубликовано 3 января 2024, 21:32
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Москалькова: 75 из 248 военных ВС РФ вернулись из украинского плена без обмена

75 из 248 военнослужащих ВС РФ, которые сегодня вернулись в Россию, были возращены из украинского плена без обмена. Об этом в личном телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Возвращённые из плена на Украине российские военнослужащие. Видео © t.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна

"Благодаря президенту Российской Федерации В.В. Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам сегодня вернулись на родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов", говорится в публикации.

При этом освобождённые из плена бойцы признались, что рады оказаться на родине. Они также передают привет родственникам и благодарят за помощь президента РФ Владимира Путина и Минобороны страны.

Минобороны показало кадры возвращения 248 российских военных из плена
Минобороны показало кадры возвращения 248 российских военных из плена

Как стало известно, 3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение наших военных из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов.

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t.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Юрий Лысенко
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