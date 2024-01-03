Минобороны показало кадры возвращения 248 российских военных из плена
Появилось видео возвращения на родину более 245 российских военных, находившихся в плену на подконтрольной Киеву территории. Кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ.
Кадры возвращения 248 российских военных из плена. Видео © Минобороны РФ
Как стало известно, 3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 248 российских военнослужащих. Возвращение наших военных из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов.
В Минобороны добавили, что всем освобождённым военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Минобороны РФ