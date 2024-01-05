Украинская армия потеряла почти 2 тысячи бойцов на самом смертоносном участке фронта
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли почти 2000 военных на Донецком направлении
За неделю ВСУ потеряли свыше 1990 военнослужащих на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. За это же время ВС РФ отразили девять атак на этом участке фронта.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, армия врага потеряла четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
Ранее Минобороны отчиталось о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины, выпускавшим ракеты и дроны. Речь идёт об объектах в Киеве и области.
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