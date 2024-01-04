В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область)", — рассказали в ведомстве.

Помимо живой силы противник лишился трёх боевых бронированных машин, семи пикапов, а также в ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".