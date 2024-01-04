Минобороны РФ назвало число ликвидированных на Украине иностранных наёмников

В ходе СВО российские военные ликвидировали более 5,9 тысячи воевавших на стороне Украины иностранных наёмников. Об этом сообщается в сборнике Минобороны России, посвящённом итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в общей сложности на Украину прибыло свыше 13,5 тысячи наёмников. Более 8,5 тысячи человек — из Европы, более 1,7 тысячи — из Азии, более 2,7 тысячи — из стран Северной и Южной Америки, а также более 220 наёмников — из Африки.

"Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тысячи человек, более 5,6 тысячи бежало, более 1,9 тысячи ещё ведут боевые действия", — говорится в сообщении.

Также в материалах Минобороны сообщается, что Киеву оказывают помощь 54 иностранных государства, а на поддержку украинцев в общей сложности уже потрачено более 203 миллиардов долларов. В частности, на ВСУ сегодня работает более 500 спутников США и стран НАТО — из них свыше 70 военных и разведывательных космических аппаратов, остальные — коммерческие. Также для украинской стороны задействовано свыше 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink от компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX.