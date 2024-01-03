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Регион
Опубликовано 3 января 2024, 11:59
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ВС РФ поразили пункты дислокации националистов и иностранных наёмников в Харькове

МО: Российские военные поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харькове. Кроме того, был поражён ангар с авиационными боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ в течение суток поражены: ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наёмников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харькове", — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, сообщается о нанесении ударов по 89 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также о поражении живой силы и военной техники в 134 районах.

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Ранее Минобороны опубликовало кадры того, как российские военнослужащие группировки "Запад" точными ударами подбили целый взвод немецких танков Leopard 2A6, который только готовился к наступлению на Сватовском направлении. На показанном военным ведомством видео ничего не подозревающие экипажи танков ВСУ занимают позиции, однако тут же попадают под обстрел со стороны Армии РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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