Четверо российских военных двое суток героически отбивали атаки ВСУ
Минобороны РФ: Четверо российских бойцов двое суток сдерживали атаки ВСУ
Четверо российских бойцов на протяжении двух суток удерживали важный опорный пункт. Минобороны России разместило в телеграм-канале интервью с военным, который с сослуживцами отбивал атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Военный Дмитрий рассказал, как вместе с сослуживцами удерживал важный опорный пункт при атаках ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Нас обстреливали "птички" [дроны] и миномёты. Всем, чем только они могли, били. Выбить не смогли", — пояснил военнослужащий.
По словам российского бойца, несмотря на обстрелы, атаку противника удалось отбить, а важный опорный пункт — удержать. Солдат был удостоен медали "За отвагу" за успешное выполнение боевой задачи.
А ранее Лайф рассказывал, что российские штурмовики под обстрелом взяли важный опорный пункт в Донбассе. Несмотря на трудности, военным удалось вплотную подойти к опорному пункту украинской армии, где в тот момент находились четыре бойца. ВС РФ удалось уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен, а также захватить арсенал с западным оружием.
ТАСС / Александр Река