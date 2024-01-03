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Регион
Опубликовано 3 января 2024, 09:23
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Четверо российских военных двое суток героически отбивали атаки ВСУ

Минобороны РФ: Четверо российских бойцов двое суток сдерживали атаки ВСУ

Четверо российских бойцов на протяжении двух суток удерживали важный опорный пункт. Минобороны России разместило в телеграм-канале интервью с военным, который с сослуживцами отбивал атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Военный Дмитрий рассказал, как вместе с сослуживцами удерживал важный опорный пункт при атаках ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Нас обстреливали "птички" [дроны] и миномёты. Всем, чем только они могли, били. Выбить не смогли", пояснил военнослужащий.

По словам российского бойца, несмотря на обстрелы, атаку противника удалось отбить, а важный опорный пункт — удержать. Солдат был удостоен медали "За отвагу" за успешное выполнение боевой задачи.


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Заградотряд устроил отступающим бойцам ВСУ "френдли фаер" с гранатами

А ранее Лайф рассказывал, что российские штурмовики под обстрелом взяли важный опорный пункт в Донбассе. Несмотря на трудности, военным удалось вплотную подойти к опорному пункту украинской армии, где в тот момент находились четыре бойца. ВС РФ удалось уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен, а также захватить арсенал с западным оружием.

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ТАСС / Александр Река

Дарья Нарыкова
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