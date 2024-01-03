Четверо российских бойцов на протяжении двух суток удерживали важный опорный пункт. Минобороны России разместило в телеграм-канале интервью с военным, который с сослуживцами отбивал атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Военный Дмитрий рассказал, как вместе с сослуживцами удерживал важный опорный пункт при атаках ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Нас обстреливали "птички" [дроны] и миномёты. Всем, чем только они могли, били. Выбить не смогли", — пояснил военнослужащий.

По словам российского бойца, несмотря на обстрелы, атаку противника удалось отбить, а важный опорный пункт — удержать. Солдат был удостоен медали "За отвагу" за успешное выполнение боевой задачи.

