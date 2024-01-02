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Прямо в цель: Минобороны показало видео уничтожения взвода танков Leopard 2 в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ уничтожили взвод танков Leopard на Сватовском направлении

2 января, 12:35
ВС РФ уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard 2A6 ВСУ. Обложка © Getty Images / Federico Gambarini / picture alliance

ВС РФ уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard 2A6 ВСУ. Обложка © Getty Images / Federico Gambarini / picture alliance

Российские военнослужащие группировки "Запад" точными ударами подбили целый взвод немецких танков Leopard 2A6, который только готовился к наступлению на Сватовском направлении. Видео публикует Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили танковый взвод ВСУ на Сватовском направлении. Видео © t.me / Минобороны РФ

"В районе населённого пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках "Леопард-2". Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ", — уточнили в ведомстве.

На публикуемых кадрах ничего не подозревающие экипажи танков ВСУ занимают позиции, однако тут же попадают под обстрел со стороны Армии РФ. Боевые машины моментально вспыхивают, несмотря на то что имеют дополнительную защиту башни.

В Германии заявили, что половина поставленных Киеву танков Leopard-2 выведена из строя
В Германии заявили, что половина поставленных Киеву танков Leopard-2 выведена из строя

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие на Купянском направлении первый танк Leopard 1A5, получили достойные награды прямо на передовой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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