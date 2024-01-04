Киев "спрятал" переданные танки Abrams, боясь выпускать их на поле боя

Танков Abrams не наблюдается с момента прибытия их на Украину два месяца назад. Об этом написал Forbes.

По данным журналистов, бывшие американские танки M-1 прибыли в страну два месяца назад, однако каких-либо доказательств существования техники нет. На данный момент неясно, что Киев с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали.

Авторы добавили, что украинская сторона должна заняться усилением брони танков, чтобы они могли противостоять атакам российских дронов.