Киев "спрятал" переданные танки Abrams, боясь выпускать их на поле боя
Forbes: Переданные Киеву два месяца назад Abrams не видели с момента прибытия
Танков Abrams не наблюдается с момента прибытия их на Украину два месяца назад. Об этом написал Forbes.
По данным журналистов, бывшие американские танки M-1 прибыли в страну два месяца назад, однако каких-либо доказательств существования техники нет. На данный момент неясно, что Киев с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали.
Авторы добавили, что украинская сторона должна заняться усилением брони танков, чтобы они могли противостоять атакам российских дронов.
Ранее российский боец перечислил слабые места американских "Абрамсов". По его словам, корму этого танка можно легко прожечь даже из РПГ-7.
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