Российский боец перечислил слабые места американских "Абрамсов"
Боец с позывным Алпат: Корму танка Abrams можно легко прожечь даже из РПГ-7
Американские танки М1 "Абрамс", которые очень просил Владимир Зеленский, оказались совершенно неприспособленными к украинским реалиям. Российский боец с позывным Алпат, который не является новичком на фронте и уже имел дело с множеством типов вражеской бронетехники, рассказал о преимуществах и недостатках "Абрамсов".
"Абрамс" — машина, конечно, грозная. Например, её лобовую броню смогут пробить только новейшие типы противотанковых управляемых ракет. Таких, как "Корнет", к примеру. И тем не менее есть управа и на "американца". Он почти неприступен только во фронтальной проекции, а вот борта и корму вполне можно прожечь даже из РПГ-7 с соответствующим зарядом. Не говоря уже про пушку МТ-12 "Рапира", — пояснил боец в беседе с "Царьградом".
Российский солдат Алпат подчеркнул, что у танка существует главная уязвимость — вспомогательная силовая установка, обеспечивающая вращение башни. Это — обычный дизель-генератор без нормальной защиты. Если вывести его из строя, тогда "Абрамс" перестанет быть опасным.
Американская машина чем-то напоминает немецкий "Тигр" времён Великой Отечественной войны, пояснил военный. Этот танк хорошо бронирован, но при этом он дорогой, медленный и не особо манёвренный. В этом и состоит главное отличие российских машин от западных. В нашей стране производители акцентируют внимание на дешевизне, массовости и пригодности к ремонту.
А ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский признал, что переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя. По его словам, причина в том, что Киев получил слишком мало этих боевых машин. На вооружении у Незалежной сейчас есть десятки моделей танков из разных стран, но качественных и рабочих не так много.
Getty Images / Mateusz Wlodarczyk