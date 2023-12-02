Rheinmetall намерен начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производить бронетехнику на Украине уже в 2024 году, заявил его глава Армин Паппергер. В интервью WirtschaftsWoche он уточнил, что речь идёт о бронетранспортёрах Fuchs и боевых машинах пехоты Lynx.

По словам Паппергера, он ожидает, что соответствующий контракт с властями Незалежной будет заключён не позднее чем в начале следующего года. Причём первый Fuchs, как ожидается, будет сделан уже через шесть-семь месяцев (в конце лета 2024 года), а Lynx — через 12–13 месяцев.

Глава концерна добавил, что первые десять боевых машин пехоты Lynx уже производятся в Германии или Венгрии в рамках совместного производства между Rheinmetall и Украиной.

"После этапа наращивания мощности мы должны иметь возможность в кратчайшие сроки полностью производить эти автомобили на Украине в значительном количестве", — сказал он и добавил, что немецкое правительство дало понять, что выдаст необходимую экспортную лицензию.

Столь короткое время, необходимое для выполнения заказа, Паппергер объясняет хорошо продвигающимся сотрудничеством. Так, Rheinmetall уже является крупнейшим оборонно-промышленным партнёром Украины: в прошлом году концерн получил заказы на сумму около 900 миллионов евро, а в этом — на два миллиарда евро. Причём дальше будет больше, уверен он.