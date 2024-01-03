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Регион
Опубликовано 3 января 2024, 14:23
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Комбат штурмовой бригады ВСУ признал превосходство Российской армии над украинской

Комбат ВСУ Горбатенко заявил, что Российская армия сильнее украинской

Армия РФ намного сильнее украинской, российские войска лучше вооружены и оснащены в техническом плане. Об этом заявил командир батальона 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Пётр Горбатенко с позывным Ролло, отвечая на вопрос о сравнении снаряжения двух войск.

"Российская армия технологически лучше оснащена: больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской. Они сильнее — это объективно", приводит издание "Страна.ua" слова Горбатенко.

По словам командира батальона, у российских войск также лучше реализуются государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. Горбатенко призвал не недооценивать Россию, ведь Вооружённые силы РФ намного серьёзнее, чем большинство других в мире.

Вместе с тем украинские военные рекомендуют гражданскому населению не смотреть телемарафоны, ежедневно устраиваемые властью, поскольку там не говорится правды, а идёт одна пропаганда.

Путин: Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская
Путин: Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская

А ранее бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос признал превосходство России в производстве вооружения. По его словам, преимущество особенно выражается в поставках ракетных снарядов. Кривонос подчеркнул, что одно российское производственное предприятие смогло поставить более тысячи крылатых ракет для ВС РФ, в то время как украинские предприятия такими успехами похвастаться не могут.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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