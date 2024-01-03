Армия РФ намного сильнее украинской, российские войска лучше вооружены и оснащены в техническом плане. Об этом заявил командир батальона 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Пётр Горбатенко с позывным Ролло, отвечая на вопрос о сравнении снаряжения двух войск.

"Российская армия технологически лучше оснащена: больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской. Они сильнее — это объективно", — приводит издание "Страна.ua" слова Горбатенко.

По словам командира батальона, у российских войск также лучше реализуются государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. Горбатенко призвал не недооценивать Россию, ведь Вооружённые силы РФ намного серьёзнее, чем большинство других в мире.

Вместе с тем украинские военные рекомендуют гражданскому населению не смотреть телемарафоны, ежедневно устраиваемые властью, поскольку там не говорится правды, а идёт одна пропаганда.