На Украине признали превосходство России в производстве вооружения
Генерал ВСУ Кривонос: Россия превосходит Украину в производстве вооружения
Россия превосходит Украину в производстве вооружения. Об этом заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой". Он отметил, что преимущество особенно выражается в поставках ракетных снарядов.
"Что насчёт способностей россиян, к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив, а действительность. В войне нужно говорить правду", — отметил военный.
По его словам, несмотря на заявления украинских официальных лиц о том, что Россия якобы не способна производить достаточное количество вооружения для своей армии, одно российское производственное предприятие смогло поставить более тысячи крылатых ракет для ВС РФ, в то время как украинские предприятия такими успехами похвастаться не могут. Экс-генерал отметил, что украинские чиновники больше заботятся о политике, чем о помощи своим вооружённым силам.
"Наш противник профессионально подготовлен и знает, когда и как наносить удары", — заключил Кривонос.
Ранее отставной британский полковник Ричард Кемп рассказал, что поддержка Украины со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после отступления украинских военнослужащих из Марьинки на Донецком направлении. По его убеждению, Запад и так с неохотой поддерживает Киев, а очередные провалы ВСУ на передовой ещё больше усугубят ситуацию.
ТАСС / Александр Полегенько