Россия превосходит Украину в производстве вооружения. Об этом заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой". Он отметил, что преимущество особенно выражается в поставках ракетных снарядов.

"Что насчёт способностей россиян, к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив, а действительность. В войне нужно говорить правду", — отметил военный.

По его словам, несмотря на заявления украинских официальных лиц о том, что Россия якобы не способна производить достаточное количество вооружения для своей армии, одно российское производственное предприятие смогло поставить более тысячи крылатых ракет для ВС РФ, в то время как украинские предприятия такими успехами похвастаться не могут. Экс-генерал отметил, что украинские чиновники больше заботятся о политике, чем о помощи своим вооружённым силам.

"Наш противник профессионально подготовлен и знает, когда и как наносить удары", — заключил Кривонос.