В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
Минобороны: В Чёрном море уничтожен следовавший к Крыму морской дрон ВМС Украины
В Минобороны России сообщили об уничтожении в Чёрном море морского дрона ВМС Украины, который следовал по направлению к Крыму.
"30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Как уточнили в МО, вражеское судно было поражено из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.
Ранее Лайф рассказывал, как Черноморский флот провёл учения по отражению атаки украинских дронов в Севастополе. По учебной легенде, морякам доложили о подлёте к Крыму вражеских дронов, в результате чего сигнал тревоги был сразу разослан на все корабли ВС РФ у Севастополя.
Youtube / Лампа Знаний