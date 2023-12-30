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Опубликовано 30 декабря 2023, 07:38
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В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Минобороны: В Чёрном море уничтожен следовавший к Крыму морской дрон ВМС Украины

В Минобороны России сообщили об уничтожении в Чёрном море морского дрона ВМС Украины, который следовал по направлению к Крыму.

"30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как уточнили в МО, вражеское судно было поражено из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

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Ранее Лайф рассказывал, как Черноморский флот провёл учения по отражению атаки украинских дронов в Севастополе. По учебной легенде, морякам доложили о подлёте к Крыму вражеских дронов, в результате чего сигнал тревоги был сразу разослан на все корабли ВС РФ у Севастополя.

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Николь Вербер
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