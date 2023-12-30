В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

В Минобороны России сообщили об уничтожении в Чёрном море морского дрона ВМС Украины, который следовал по направлению к Крыму.

"30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как уточнили в МО, вражеское судно было поражено из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.