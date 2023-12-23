Черноморский флот провёл учения по отражению атаки дронов ВСУ в Севастополе Черноморский флот провёл учения по отражению атаки дронов ВСУ. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Моряки Черноморского флота отработали действия по прикрытию кораблей и Севастополя на случай возможной атаки беспилотников противника. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения флота.

"На кораблях Черноморского флота проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов города Севастополя от атаки беспилотных летательных аппаратов противника", — отмечается в заявлении.

Согласно учебной легенде, Черноморский флот получил информацию о подлёте к Крыму украинских беспилотников. Сигнал тревоги был тут же разослан на все корабли ВС РФ у Севастополя. Затем моряки обнаружили и поразили условную цель, используя вооружение на судах и стрелковое оружие при поддержке зенитных комплексов.

Ранее сообщалось, что экипаж фрегата Черноморского флота разгромил военные объекты украинских войск четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Полученное задание было выполнено незамедлительно. Все цели уничтожены.

Авторы Татьяна Миссуми