Фрегат Черноморского флота залпом "Калибров" поразил военные объекты ВСУ

"Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника", — сообщили в Минобороны.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказывал, что все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон". При этом, по его словам, флот не откажется от "Калибров" и "Ониксов", так как они доказали свою надёжность.