Фрегат Черноморского флота залпом "Калибров" поразил военные объекты ВСУ
МО РФ: Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет "Калибр"
Экипаж фрегата Черноморского флота разгромил военные объекты украинских войск четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр". Кадры выполнения боевой задачи из акватории Чёрного моря опубликовало Министерство обороны РФ.
Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет "Калибр". Видео © Минобороны РФ
"Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника", — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, благодаря успешному запуску четырёх ракет военные цели противника были поражены.
Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказывал, что все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон". При этом, по его словам, флот не откажется от "Калибров" и "Ониксов", так как они доказали свою надёжность.