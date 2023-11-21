Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 11:26

Российские корабли в 2023 году совершили более 50 походов для сдерживания НАТО

Российские корабли совершили более 50 походов в 2023 году для сдерживания военно-морских сил НАТО, также продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тысяч морских миль. В ходе учения "Финвал-2023" отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути", отметил министр в ходе заседания коллегии ведомства.

В Бенгальском заливе стартовали совместные учения ВМС России и Индии

В Бенгальском заливе стартовали совместные учения ВМС России и Индии

Напомним, учения "Финвал-2023" прошли в сентябре в акватории Чукотского и Берингова морей. Ими руководил главком ВМФ Николай Евменов, участие в манёврах приняли около десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники, в том числе корабли и подлодки, самолёты и вертолёты, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Обложка ©

Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Сергей Шойгу

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров