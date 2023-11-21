Российские корабли в 2023 году совершили более 50 походов для сдерживания НАТО

Российские корабли совершили более 50 походов в 2023 году для сдерживания военно-морских сил НАТО, также продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тысяч морских миль. В ходе учения "Финвал-2023" отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути", — отметил министр в ходе заседания коллегии ведомства.