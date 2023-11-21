В Бенгальском заливе стартовали совместные учения ВМС России и Индии

В Бенгальском заливе начались совместные учения моряков военно-морских сил России и Индии. Они продлятся с 21 по 22 ноября, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В ходе учения моряки двух стран осуществляют совместное маневрирование в составе различных строёв, проводят тренировки по противовоздушной обороне и связи. На практике планируется отработать пополнение запасов на ходу, совместное применение палубных вертолётов", — рассказали в ТОФ.

В учениях задействуют большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга", а также индийские военные корабли "Ранвиджай" и "Килтан". Совместные мероприятия позволят укрепить двустороннее сотрудничество между странами.