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21 ноября, 09:42

В Бенгальском заливе стартовали совместные учения ВМС России и Индии

В Бенгальском заливе начались совместные учения моряков военно-морских сил России и Индии. Они продлятся с 21 по 22 ноября, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В ходе учения моряки двух стран осуществляют совместное маневрирование в составе различных строёв, проводят тренировки по противовоздушной обороне и связи. На практике планируется отработать пополнение запасов на ходу, совместное применение палубных вертолётов", — рассказали в ТОФ.

В учениях задействуют большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга", а также индийские военные корабли "Ранвиджай" и "Килтан". Совместные мероприятия позволят укрепить двустороннее сотрудничество между странами.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Ян Поланин
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