Упор на Центральную Азию: Стало известно, в каких странах пройдут учения ОДКБ в 2024 году

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в следующем году сделает упор на Центрально-Аазиатский регион. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане — с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона в Таджикистане", — сказал он в ходе пресс-конференции.