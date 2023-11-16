Упор на Центральную Азию: Стало известно, в каких странах пройдут учения ОДКБ в 2024 году
Учения ОДКБ в 2024 году состоятся в Киргизии, Казахстане и Таджикистане
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в следующем году сделает упор на Центрально-Аазиатский регион. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане — с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона в Таджикистане", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Сроков проведения учений Сидоров не назвал, отметив, что пока говорить об этом преждевременно. По его словам, обсуждения на этот счёт начнутся в декабре.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. В Кремле по этому поводу выразили сожаление. В свою очередь российский президент Владимир Путин заявил о планах приехать на мероприятие.
ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO