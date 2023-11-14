В Кремле расстроились из-за решения Пашиняна не приезжать на саммит ОДКБ в Минск

В Кремле сожалеют о том, что армянский премьер-министр Никол Пашинян не примет участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва с пониманием относится к тому, что у него могут быть свои мероприятия в рабочем графике.