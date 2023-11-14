В Кремле расстроились из-за решения Пашиняна не приезжать на саммит ОДКБ в Минск
Песков: В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ
В Кремле сожалеют о том, что армянский премьер-министр Никол Пашинян не примет участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва с пониманием относится к тому, что у него могут быть свои мероприятия в рабочем графике.
"Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Как писал Лайф, Пашинян ранее сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ. А российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе заявлял о планах посетить мероприятие. О своём решении он обмолвился на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
LIFE / Павел Баранов