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14 ноября, 09:29

Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске

Пашинян сообщил Лукашенко, что не сможет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Армянский премьер Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября. Об этом он проинформировал по телефону белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Белоруссии, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнёры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием", — отметили в пресс-службе кабмина Армении.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин заявил о планах посетить саммит ОДКБ в Минске. О своём решении он обмолвился на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Обложка ©

Getty Images / Meghdad Madadi ATPImages

Никита Осипов
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