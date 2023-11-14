Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске
Пашинян сообщил Лукашенко, что не сможет участвовать в саммите ОДКБ в Минске
Армянский премьер Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября. Об этом он проинформировал по телефону белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Белоруссии, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнёры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием", — отметили в пресс-службе кабмина Армении.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин заявил о планах посетить саммит ОДКБ в Минске. О своём решении он обмолвился на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Getty Images / Meghdad Madadi ATPImages