В Кремле прокомментировали выпады Пашиняна в адрес ОДКБ
Песков: Россия не согласна с критикой Пашиняна в адрес ОДКБ
Москва не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что двустороннего партнёрства РФ и республики, а также механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы было недостаточно для защиты страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении [Никола] Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с "недостаточностью" инструментов ОДКБ и армяно-российского партнёрства для обеспечения безопасности страны", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков выразил мнение, что большинство жителей Армении осознаёт абсолютную незаменимость инструментов ОДКБ и армяно-российского партнёрства в данный момент.
Как уже рассказывал Лайф, ранее Пашинян выступил с обращением к народу, заявив, что события последних дней показали необходимость перестройки внутренней и внешней структуры безопасности страны. Вместе с тем он отметил, что ратификация Римского статута в интересах республики и не направлена против России и ОДКБ. Как считают в Госдуме, на этом его недружественные шаги в сторону Москвы не закончатся. Так, например, политик будет настаивать на выводе российской базы из Гюмри. А в МИД РФ подчеркнули, что послание Пашиняна в адрес России содержит неприемлемые выпады.
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