В Кремле прокомментировали выпады Пашиняна в адрес ОДКБ

Москва не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что двустороннего партнёрства РФ и республики, а также механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы было недостаточно для защиты страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении [Никола] Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с "недостаточностью" инструментов ОДКБ и армяно-российского партнёрства для обеспечения безопасности страны", — сказал представитель Кремля журналистам.