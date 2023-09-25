МИД России выпустил заявление в ответ на выпады Пашиняна

Армянский премьер Никол Пашинян своими антироссийскими заявлениями пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике республики, обвиняя во всём Москву. В МИД РФ назвали его выпады против России неприемлемыми.

"Послание премьер-министра Республики Армения Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", — говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве предупредили Ереван о том, что Армения совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи с Москвой и делая страну заложником геополитических западных игр. По сути, Пашинян признал, что всё это время республику сознательно готовили к развороту от Москвы. Как отметили в ведомстве, его последние сентенции подтверждают опасения в том, что "инспирируемые Западом и подстёгиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер".

При этом все обвинения в том, что протесты в Армении были инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью, подчеркнули в МИД, указав, что армянские СМИ с подачи местных властей развернули настоящую антироссийскую вакханалию. Несмотря на это, Москва продолжает помогать стране и оказывать масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры, в отличие от Еревана, который предпочёл ритмичной работе с РФ и Баку "шараханья и бегание на Запад".