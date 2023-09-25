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25 сентября, 13:29

МИД России выпустил заявление в ответ на выпады Пашиняна

МИД: Послание Пашиняна в адрес России содержит неприемлемые выпады

Армянский премьер Никол Пашинян своими антироссийскими заявлениями пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике республики, обвиняя во всём Москву. В МИД РФ назвали его выпады против России неприемлемыми.

"Послание премьер-министра Республики Армения Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", — говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве предупредили Ереван о том, что Армения совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи с Москвой и делая страну заложником геополитических западных игр. По сути, Пашинян признал, что всё это время республику сознательно готовили к развороту от Москвы. Как отметили в ведомстве, его последние сентенции подтверждают опасения в том, что "инспирируемые Западом и подстёгиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер".

При этом все обвинения в том, что протесты в Армении были инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью, подчеркнули в МИД, указав, что армянские СМИ с подачи местных властей развернули настоящую антироссийскую вакханалию. Несмотря на это, Москва продолжает помогать стране и оказывать масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры, в отличие от Еревана, который предпочёл ритмичной работе с РФ и Баку "шараханья и бегание на Запад".

Пашинян заявил, что против Армении ведётся информационная гибридная война

Пашинян заявил, что против Армении ведётся информационная гибридная война

Как уже рассказывал Лайф, вчера премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу, заявив, что события последних дней показали необходимость перестройки внутренней и внешней структуры безопасности страны. Вместе с тем он отметил, что ратификация Римского статута в интересах республики и не направлена против России и ОДКБ. Как считают в Госдуме, на этом его недружественные шаги в сторону Москвы не закончатся. Так, например, политик будет настаивать на выводе российской базы из Гюмри.

Обложка ©

ТАСС / AP / Tigran Mehrabyan

Николь Вербер
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