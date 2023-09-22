Пашинян заявил, что против Армении ведётся информационная гибридная война

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что против Армении идёт информационная гибридная война, и призвал власти в этой ситуации более активно, но и более осторожно общаться с обществом.

"Очень важно, чтобы мы могли удержать доверие к официальной информации. В этой ситуации нам надо быть максимально внимательными. Любое наше слово должно быть не один раз перепроверено и только потом представлено общественности", — сказал Пашинян в ходе заседания правительства.