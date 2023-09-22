Пашинян заявил, что против Армении ведётся информационная гибридная война
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что против Армении идёт информационная гибридная война, и призвал власти в этой ситуации более активно, но и более осторожно общаться с обществом.
"Очень важно, чтобы мы могли удержать доверие к официальной информации. В этой ситуации нам надо быть максимально внимательными. Любое наше слово должно быть не один раз перепроверено и только потом представлено общественности", — сказал Пашинян в ходе заседания правительства.
Напомним, сейчас в Армении происходят массовые протесты против Пашиняна в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. 19 сентября Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в этом регионе и обвинил Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Уже 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня на условиях Баку.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов