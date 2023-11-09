Путин сообщил, что будет в Минске на саммите ОДКБ 23 ноября

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдёт 23 ноября в Минске. О своём решении он обмолвился на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Недавно вместе участвовали в саммите СНГ в Бишкеке. Вскоре встретимся в Минске на заседании Совета коллективной безопасности [ОДКБ], а до конца года будем иметь дополнительные возможности пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ", — сказал глава государства.

Путин также добавил, что находится в постоянном контакте с Токаевым. Он охарактеризовал свои отношения с казахстанским коллегой как "очень добрые и хорошие". Бесспорно, по словам российского лидера, это помогает обеим сторонам в работе.