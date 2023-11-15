Пашинян: Армения не выходит из ОДКБ, не участвуя в мероприятиях организации

Ереван, не участвуя в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не стремится тем самым к выходу из объединения. С таким заявлением выступил армянский премьер Никол Пашинян.

"Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо её нет", — сказал он в ходе правительственного часа в парламенте Армении.