Пашинян: Армения не выходит из ОДКБ, не участвуя в мероприятиях организации
Ереван, не участвуя в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не стремится тем самым к выходу из объединения. С таким заявлением выступил армянский премьер Никол Пашинян.
"Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо её нет", — сказал он в ходе правительственного часа в парламенте Армении.
Пашинян добавил, что ОДКБ отказывается зафиксировать зону ответственности в республике. По его словам, если Армения "молча участвует" в мероприятиях организации, то Ереван может "присоединиться к логике", в соответствии с которой суверенитет страны подвергается сомнению. Премьер подчеркнул, что Ереван даёт время для размышлений ОДКБ.
Как сообщал Лайф, Пашинян ранее сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. В Кремле по этому поводу выразили сожаление. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе заявлял о планах посетить мероприятие.
ТАСС / AP / Tigran Mehrabya