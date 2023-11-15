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15 ноября, 13:37

Пашинян: Армения не выходит из ОДКБ, не участвуя в мероприятиях организации

Ереван, не участвуя в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не стремится тем самым к выходу из объединения. С таким заявлением выступил армянский премьер Никол Пашинян.

"Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо её нет", — сказал он в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

Пашинян добавил, что ОДКБ отказывается зафиксировать зону ответственности в республике. По его словам, если Армения "молча участвует" в мероприятиях организации, то Ереван может "присоединиться к логике", в соответствии с которой суверенитет страны подвергается сомнению. Премьер подчеркнул, что Ереван даёт время для размышлений ОДКБ.

Лукашенко дал Пашиняну совет после отказа приехать на саммит ОДКБ

Лукашенко дал Пашиняну совет после отказа приехать на саммит ОДКБ

Как сообщал Лайф, Пашинян ранее сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. В Кремле по этому поводу выразили сожаление. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе заявлял о планах посетить мероприятие.

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ТАСС / AP / Tigran Mehrabya

Никита Осипов
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