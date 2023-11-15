Лукашенко дал Пашиняну совет после отказа приехать на саммит ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнёсся к решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства", — приводит её слова РИА "Новости".