Лукашенко дал Пашиняну совет после отказа приехать на саммит ОДКБ
Лукашенко предостерёг Пашиняна от необдуманных действий по дезинтеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнёсся к решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства", — приводит её слова РИА "Новости".
По её словам, Лукашенко, исходя из своего опыта и поступков, посоветовал Пашиняну не торопиться и не совершать необдуманных шагов, направленных на дезинтеграцию.
Напомним, Пашинян ранее сообщил Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ. В Кремле по этому поводу выразили сожаление. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе заявлял о планах посетить мероприятие.
ТАСС / Михаил Метцель