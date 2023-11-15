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15 ноября, 02:59

Лукашенко дал Пашиняну совет после отказа приехать на саммит ОДКБ

Лукашенко предостерёг Пашиняна от необдуманных действий по дезинтеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнёсся к решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства", — приводит её слова РИА "Новости".

По её словам, Лукашенко, исходя из своего опыта и поступков, посоветовал Пашиняну не торопиться и не совершать необдуманных шагов, направленных на дезинтеграцию.

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Напомним, Пашинян ранее сообщил Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ. В Кремле по этому поводу выразили сожаление. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе заявлял о планах посетить мероприятие.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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