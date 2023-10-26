Пашиняну дали экскурс в историю Грузии и Украины после выпада о военной базе России в Гюмри
Эксперт Михайлов назвал Пашиняна некомпетентным после его слов о базах РФ
Российские военные базы на территории бывших советских республик помогают защитить последних от ситуации, когда Запад захочет "позавтракать или закусить" ими. Об этом сказал радио "Комсомольская правда" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя рассуждения премьера Армении Никола Пашиняна о военном контингенте РФ в Гюмри.
"Выбор всегда за Ереваном, но, на мой взгляд, чем дольше военнослужащие РФ будут присутствовать на территории Армении, тем безопаснее будет жизнь армянского народа", — уверен эксперт.
Он напомнил судьбу Грузии, Прибалтики, Украины, стран Средней Азии, которые фактически лишились суверенитета и контролируются Западом после того, как недальновидное руководство этих государств взяло курс на противостояние с Россией. Михайлов сравнил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским, назвав его таким же "заложником собственной политической некомпетентности".
Политолог добавил, что сейчас грамотные армяне прекрасно понимают, куда их ведёт собственная власть, поэтому военная база РФ — хороший гарант мира в Армении. При этом "Россия не заставляет кормить свою армию в республиках", обеспечивая её присутствие на свои деньги, чего нельзя сказать о базах НАТО, зачастую существующих за счёт стран размещения.
Напомним, в интервью американским журналистам Пашинян отметил, что события в Нагорном Карабахе показали Армении необходимость диверсификации отношений в сфере безопасности. По его признанию, Ереван ищет новых партнёров, поскольку Россия "не смогла выполнить свои союзнические обязательства". Также он заявил, что не видит преимуществ для страны от размещения на её территории российской военной базы, но добавил, что её вывод сейчас сторонами не обсуждается.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ