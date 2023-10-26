Пашиняну дали экскурс в историю Грузии и Украины после выпада о военной базе России в Гюмри

Российские военные базы на территории бывших советских республик помогают защитить последних от ситуации, когда Запад захочет "позавтракать или закусить" ими. Об этом сказал радио "Комсомольская правда" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя рассуждения премьера Армении Никола Пашиняна о военном контингенте РФ в Гюмри.

"Выбор всегда за Ереваном, но, на мой взгляд, чем дольше военнослужащие РФ будут присутствовать на территории Армении, тем безопаснее будет жизнь армянского народа", — уверен эксперт.

Он напомнил судьбу Грузии, Прибалтики, Украины, стран Средней Азии, которые фактически лишились суверенитета и контролируются Западом после того, как недальновидное руководство этих государств взяло курс на противостояние с Россией. Михайлов сравнил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским, назвав его таким же "заложником собственной политической некомпетентности".

Политолог добавил, что сейчас грамотные армяне прекрасно понимают, куда их ведёт собственная власть, поэтому военная база РФ — хороший гарант мира в Армении. При этом "Россия не заставляет кормить свою армию в республиках", обеспечивая её присутствие на свои деньги, чего нельзя сказать о базах НАТО, зачастую существующих за счёт стран размещения.