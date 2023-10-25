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25 октября, 19:04

Пашинян: В присутствии российских военных баз в Армении нет преимуществ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ для страны от размещения на её территории российской военной базы, сообщает газета The Wall Street Journal. Итоги конфликта в Нагорном Карабахе, по его словам, подтолкнули Ереван к решению пересмотреть отношения с другими странами в сфере безопасности.

"Эти события, по сути, привели нас к решению, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся сделать это сейчас", — сказал Пашинян.

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Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А 5 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в трёх районах Нагорного Карабаха.

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ТАСС / AP / Tigran Mehrabyan

Александра Мышляева
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