Пашинян: В присутствии российских военных баз в Армении нет преимуществ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ для страны от размещения на её территории российской военной базы, сообщает газета The Wall Street Journal. Итоги конфликта в Нагорном Карабахе, по его словам, подтолкнули Ереван к решению пересмотреть отношения с другими странами в сфере безопасности.

"Эти события, по сути, привели нас к решению, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся сделать это сейчас", — сказал Пашинян.