МО: Российские миротворцы свернули наблюдательные посты в трёх районах Карабаха
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в трёх районах Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
"Завершено свёртывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах", — указано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, миротворцы продолжают выполнять свою работу в регионе. В частности, они поддерживают контакты как с Баку, так и со Нагорным Карабахом, чтобы не допустить кровопролития, а также обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права мирных жителей.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ