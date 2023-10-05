МО: Российские миротворцы свернули наблюдательные посты в трёх районах Карабаха

Как уточнили в ведомстве, миротворцы продолжают выполнять свою работу в регионе. В частности, они поддерживают контакты как с Баку, так и со Нагорным Карабахом, чтобы не допустить кровопролития, а также обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права мирных жителей.