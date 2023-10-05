Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Нагорный Карабах.
"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)", — говорится в декларации, которую распространил Совет ЕС.
Ранее Пашинян заявил, что хотел заключить на пятисторонней встрече в Гранаде соглашение о мире с президентом Азербайджана, но Ильхам Алиев отказался от участия.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этих решений более 100 тысяч армян покинули регион.
ТАСС / Александр Патрин