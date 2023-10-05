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5 октября, 15:41

Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Нагорный Карабах.

"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)", — говорится в декларации, которую распространил Совет ЕС.

Ранее Пашинян заявил, что хотел заключить на пятисторонней встрече в Гранаде соглашение о мире с президентом Азербайджана, но Ильхам Алиев отказался от участия.

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Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этих решений более 100 тысяч армян покинули регион.

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ТАСС / Александр Патрин

Александра Вишнякова
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