Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Нагорный Карабах.

"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)", — говорится в декларации, которую распространил Совет ЕС.