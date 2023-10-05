Путин напомнил о ключевом решении Армении по Карабаху

Статус Нагорного Карабаха был ключевым вопросом, однако Армения сама признала его частью Азербайджана. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Путин заявил, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана. Видео © LIFE

Президент отметил, что после распада СССР начался конфликт в Сумгаите, затем он перекинулся уже на Карабах. Армения тогда взяла под контроль 20% территории Азербайджана. При этом РФ призывала вернуть Азербайджану пять из семи подконтрольных районов, а два оставить за собой. На это в Нагорном Карабахе отвечали отказом.

"Далее мы договорились, что азербайджанские войска остановятся, но, когда я позвонил в Ереван, там мне ответили, что они будут сражаться. В итоге получилось так, как получилось. У наших же миротворцев правовой статус был основан на заявлении от 9 ноября 2020 года. Они наблюдали лишь за соблюдением режима о прекращении огня", — отметил Путин.