Пашинян объяснил, почему не хочет выдворять российскую базу из Армении

Армения в настоящий момент не обсуждает вопрос вывода из страны 102-й военной базы ВС России, которая дислоцируется в Гюмри. Об этом в интервью американскому изданию Wall Street Journal сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы подобный вопрос не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем иные вопросы, пытаемся понять, в чём причина подобной ситуации, и думаю, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", — отметил премьер.