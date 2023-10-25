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25 октября, 20:21

Пашинян объяснил, почему не хочет выдворять российскую базу из Армении

Премьер Армении Пашинян: Ереван не обсуждает вывод базы ВС России из Гюмри

Армения в настоящий момент не обсуждает вопрос вывода из страны 102-й военной базы ВС России, которая дислоцируется в Гюмри. Об этом в интервью американскому изданию Wall Street Journal сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы подобный вопрос не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем иные вопросы, пытаемся понять, в чём причина подобной ситуации, и думаю, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", — отметил премьер.

Пашинян: В присутствии российских военных баз в Армении нет преимуществ

Пашинян: В присутствии российских военных баз в Армении нет преимуществ

Ранее Кремль высказался о претензиях Пашиняна к эффективности ОДКБ. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, инструменты объединения в данный момент не имеют альтернатив.

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Flickr / World Economic Forum

Илья Пушкарев
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