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Опубликовано 30 декабря 2023, 04:34
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Минобороны пресекло атаку 32 украинских беспилотников в четырёх областях России

В ночь на субботу, 30 декабря, российские военные пресекли атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Массированный пуск ракет был произведён в пятницу, 29 декабря, около 23:00 по московскому времени. Сообщалось о 13 сбитых реактивных снарядах ВСУ. В результате атаки один человек погиб, четверо ранены.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Лариса Сафронова
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