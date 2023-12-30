Минобороны пресекло атаку 32 украинских беспилотников в четырёх областях России
В ночь на субботу, 30 декабря, российские военные пресекли атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Массированный пуск ракет был произведён в пятницу, 29 декабря, около 23:00 по московскому времени. Сообщалось о 13 сбитых реактивных снарядах ВСУ. В результате атаки один человек погиб, четверо ранены.
ТАСС / Николай Гынгазов