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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 02:14
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На Украине заявили об уничтожении важного объекта из-за предательства

Эксперт Бескрестнов: ВС РФ из-за предателей уничтожают военные объекты Украины

Среди сотрудников украинской "оборонки" много предателей, которые помогают России отслеживать объекты ВПК республики. Об этом написала "Страна.ua" со ссылкой на военного эксперта Сергея Бескрестнова.

"Сливают, где что приходит, отправляется... Это, конечно, очень печально", — цитирует издание слова эксперта.

По словам Бескрестнова, на одном из производств ВС РФ уничтожили ангар с готовой продукцией. Позже контрразведка установила, что 70-летний мужчина, в прошлом главный инженер этого предприятия, передал российской стороне информацию, когда и куда наносить удар. В результате был нанесён большой ущерб.

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Напомним, российские военные за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по украинским объектам и местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос нашёл в этом вину СБУ.

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mil.ru

Лариса Сафронова
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