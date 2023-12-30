На Украине заявили об уничтожении важного объекта из-за предательства

Среди сотрудников украинской "оборонки" много предателей, которые помогают России отслеживать объекты ВПК республики. Об этом написала "Страна.ua" со ссылкой на военного эксперта Сергея Бескрестнова.

"Сливают, где что приходит, отправляется... Это, конечно, очень печально", — цитирует издание слова эксперта.

По словам Бескрестнова, на одном из производств ВС РФ уничтожили ангар с готовой продукцией. Позже контрразведка установила, что 70-летний мужчина, в прошлом главный инженер этого предприятия, передал российской стороне информацию, когда и куда наносить удар. В результате был нанесён большой ущерб.