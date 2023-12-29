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Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 17:59
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Генерал ВСУ нашёл вину СБУ в ракетных ударах по одному из мощнейших предприятий Украины

Генерал Кривонос: Ракеты ВС РФ поразили одно из мощнейших предприятий Украины

ВС РФ ракетными атаками удалось поразить одно из самых мощных предприятий Украины. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".

Экс-офицер указал на то, что на государственном портале опубликовали информацию о контрактах одного из крупных заводов Незалежной. Кроме того, были обозначены предприятия, с которыми этот завод сотрудничает.

"Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" поинтересовался генерал, отметив, что СБУ очень плохо выполняет свою работу.

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Напомним, сегодня ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины. Кроме того, были поражены места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники, а также места размещения живой силы.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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