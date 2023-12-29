Генерал ВСУ нашёл вину СБУ в ракетных ударах по одному из мощнейших предприятий Украины

ВС РФ ракетными атаками удалось поразить одно из самых мощных предприятий Украины. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".

Экс-офицер указал на то, что на государственном портале опубликовали информацию о контрактах одного из крупных заводов Незалежной. Кроме того, были обозначены предприятия, с которыми этот завод сотрудничает.

"Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" — поинтересовался генерал, отметив, что СБУ очень плохо выполняет свою работу.