Генерал ВСУ нашёл вину СБУ в ракетных ударах по одному из мощнейших предприятий Украины
Генерал Кривонос: Ракеты ВС РФ поразили одно из мощнейших предприятий Украины
ВС РФ ракетными атаками удалось поразить одно из самых мощных предприятий Украины. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".
Экс-офицер указал на то, что на государственном портале опубликовали информацию о контрактах одного из крупных заводов Незалежной. Кроме того, были обозначены предприятия, с которыми этот завод сотрудничает.
"Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" — поинтересовался генерал, отметив, что СБУ очень плохо выполняет свою работу.
Напомним, сегодня ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины. Кроме того, были поражены места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники, а также места размещения живой силы.
ТАСС / Алексей Коновалов