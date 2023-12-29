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"НАТО бдительно": Столтенберг обсудил с Дудой ЧП с залетевшей с Украины ракетой

Столтенберг заверил, что НАТО мониторит ситуацию после ЧП с ракетой в Польше

29 декабря, 16:18
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

НАТО продолжает оставаться бдительным и следить за ситуацией после того, как ракета влетела в Польшу с украинской территории. Об этом сообщил в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Говорил с президентом Анджеем Дудой о сегодняшнем ракетном инциденте в Польше. НАТО полностью солидарно с нашим ценным членом альянса — Польшей, мониторит ситуацию. Мы будем в контакте, пока все факты будут устанавливаться. НАТО остаётся бдительно", — говорится в тексте.

Премьер Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины неопознанного объекта
Премьер Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины неопознанного объекта

Напомним, в Польшу с территории Украины залетела ракета. Польские военные подняли самолёты на перехват объекта, но не смогли его сбить. По данным Варшавы, ракета находилась на территории страны около трёх минут и пролетела вглубь на 40 километров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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