Премьер Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины неопознанного объекта

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Об этом сообщает его пресс-служба.

Как уточняется на сайте канцелярии президента, после инцидента Дуда провёл телефонный разговор с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

"Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13:00 (15:00 мск) состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим вооружёнными силами Мачием Клишем", — говорится в сообщении.