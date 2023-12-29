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29 декабря, 11:17
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Премьер Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины неопознанного объекта

Дуда созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины неопознанного объекта

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Об этом сообщает его пресс-служба.

Как уточняется на сайте канцелярии президента, после инцидента Дуда провёл телефонный разговор с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

"Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13:00 (15:00 мск) состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим вооружёнными силами Мачием Клишем", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что в Польшу с территории Украины залетел неопознанный летающий объект. Спустя некоторое время после вхождения сигнал был потерян. При этом с момента пересечения границы и до момента исчезновения объект сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны.

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ТАСС / AP / Peter Dejong

Николь Вербер
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