"Отрежут от Чёрного моря": В Польше озвучили неприятную новость для Зеленского
Do Rzeczy: Россия вскоре может лишить Украину выхода к Чёрному морю
Успехи российских войск на фронте могут привести к тому, что в скором времени Украина лишится выхода к Чёрному морю. Таким мнением поделился польский военный эксперт Яцек Бартосяк.
"Я ожидаю всё более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада их просто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Чёрное море", — сказал он в беседе с изданием Do Rzeczy.
Также Бартосяк не исключает, что на фоне ухудшения ситуации на фронте в ВСУ будут происходить мятежи среди военнослужащих. Из-за этого Незалежную как государство может настигнуть полный крах.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на оценки высокопоставленного военного чиновника США сообщал, что если Украина лишится поддержки Запада, то потерпит поражение уже к лету 2024 года. Без денег Брюсселя и Вашингтона украинцы продержатся лишь несколько месяцев.