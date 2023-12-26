"Отрежут от Чёрного моря": В Польше озвучили неприятную новость для Зеленского

Успехи российских войск на фронте могут привести к тому, что в скором времени Украина лишится выхода к Чёрному морю. Таким мнением поделился польский военный эксперт Яцек Бартосяк.

"Я ожидаю всё более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада их просто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Чёрное море", — сказал он в беседе с изданием Do Rzeczy.

Также Бартосяк не исключает, что на фоне ухудшения ситуации на фронте в ВСУ будут происходить мятежи среди военнослужащих. Из-за этого Незалежную как государство может настигнуть полный крах.