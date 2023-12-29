Неопознанный объект залетел в Польшу с территории Украины и исчез с радаров
ВС Польши: Неизвестный объект прилетел со стороны Украины и исчез с радаров
Неизвестный летающий объект пересёк воздушное пространство Польши со стороны Украины, сообщило оперативное командование вооружённых сил страны. Там отметили, что через некоторое время после вхождения на территорию республики сигнал был потерян.
"В утренние часы в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной вошёл неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны", — говорится в сообщении командования в сети Х (ранее Twitter).
Ранее Лайф писал, что украинский беспилотник "Рубака" нашли в деревне Уткино Брянской области. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Shutterstock