Украинский дрон-камикадзе "Рубака" с кумулятивным зарядом обнаружили под Брянском
SHOT: БПЛА "Рубака" с двумя взрывателями обнаружили в Брянской области
Украинский беспилотник "Рубака" был обнаружен в деревне Уткино Карачевского района Брянской области. Об этом сообщили в телеграм-канале SHOT.
По информации канала, дрон-камикадзе нашли в 111 километрах от государственной границы. Эксперты обнаружили внутри БПЛА снаряд с кумулятивным зарядом и два взрывателя, один из которых — замедленного действия.
В настоящее время беспилотник обезврежен. Его передали на экспертизу. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
Примечательно, что дальность полёта такого дрона составляет до 500 километров, а стоимость — около 1,5 миллиона рублей.
Ранее Лайф писал, что за сутки в Брянской области сбили пять беспилотников самолётного типа, которые пытались совершить атаку по объектам на территории РФ. БПЛА сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).
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