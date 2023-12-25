Украинский дрон-камикадзе "Рубака" с кумулятивным зарядом обнаружили под Брянском

Украинский беспилотник "Рубака" был обнаружен в деревне Уткино Карачевского района Брянской области. Об этом сообщили в телеграм-канале SHOT.

По информации канала, дрон-камикадзе нашли в 111 километрах от государственной границы. Эксперты обнаружили внутри БПЛА снаряд с кумулятивным зарядом и два взрывателя, один из которых — замедленного действия.

В настоящее время беспилотник обезврежен. Его передали на экспертизу. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Примечательно, что дальность полёта такого дрона составляет до 500 километров, а стоимость — около 1,5 миллиона рублей.